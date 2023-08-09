Intip Gaya Hijab Oklin Fia yang Viral Gara-Gara Konten Es Krim

INILAH gaya hijab selebgram Oklin Fia yang beberapa waktu belakangan mendadak viral. Dia bikin heboh setelah membuat konten makan es krim yang dinilai tidak sopan.

Di luar dari peristiwa itu, gaya hijab Oklin Fia kerap menjadi pusat perhatian banyak orang. Ini lantaran penampilan yang memakai hijab namun dengan busana sangat modern.

Ia selama ini dikenal sebagai selebritas media sosial seperti Instagram dan TikTok. Beberapa kali dia memang kerap menjadi sorotan karena penampilan serta kontennya.

Berikut salah satu potret gaya hijab Oklin Fia yang kerap jadi sorotan banyak orang, seperti dalam unggahan di akun Instagram-nya @oklinfia.