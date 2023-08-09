Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Lengkap Surat Fussilat 54 Ayat, Latin, Arab, Artinya

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |07:10 WIB
Bacaan Lengkap Surat Fussilat 54 Ayat, Latin, Arab, Artinya
Ilustrasi Alquran Surat Fussilat. (Foto: Freepik)
A
A
A

BACAAN lengkap Surat Fussilat 54 ayat, latin, Arab, artinya. Fussilat adalah surat ke-41 dalam kitab suci Alquran.

Surat Fussilat memiliki arti Yang Dijelaskan. Berisi ayat 1–54 dan termasuk golongan surat Makkiyyah atau turun di Kota Makkah, Arab Saudi.

Berikut ini bacaan lengkap Surat Fussilat, seperti terdapat dalam Alquran Digital Okezone:

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

حٰمٓ

1. Haa Meeem

Haa Mim

تَنۡزِيۡلٌ مِّنَ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِۚ

2. Tanzeelum Minar-Rahmaanir-Raheem

(Al-Qur'an ini) diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

كِتٰبٌ فُصِّلَتۡ اٰيٰتُهٗ قُرۡاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوۡمٍ يَّعۡلَمُوۡنَۙ

3. Kitaabun fussilat Aayaatuhoo Qur-aanan 'Arabiyyal liqawminy ya'lamoon

Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui,

بَشِيۡرًا وَّنَذِيۡرًا ۚ فَاَعۡرَضَ اَكۡثَرُهُمۡ فَهُمۡ لَا يَسۡمَعُوۡنَ

4. Basheeranw wa nazeeran fa-a'rada aksaruhum fahum laa yasma'oon

yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling (darinya) serta tidak mendengarkan.

وَقَالُوۡا قُلُوۡبُنَا فِىۡۤ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدۡعُوۡنَاۤ اِلَيۡهِ وَفِىۡۤ اٰذَانِنَا وَقۡرٌ وَّمِنۡۢ بَيۡنِنَا وَبَيۡنِكَ حِجَابٌ فَاعۡمَلۡ اِنَّنَا عٰمِلُوۡنَ‏

5. Wa qaaloo quloobunaa feee akinnatim mimmaa tad'oonaaa ilaihi wa feee aazaaninaa waqrunw wa mim baininaa wa bainika bijaabun fa'mal innanaa 'aamiloon

Dan mereka berkata, “Hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding, karena itu lakukanlah (sesuai kehendakmu), sesungguhnya kami akan melakukan (sesuai kehendak kami).” 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita muslim lainnya
