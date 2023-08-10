Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Hukum Tajwid Surat Ali Imran Ayat 190-191, Lengkap Cara Melafalkannya

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |15:33 WIB
Hukum Tajwid Surat Ali Imran Ayat 190-191, Lengkap Cara Melafalkannya
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

HUKUM tajwid Surat Ali Imran 190-191 sangat penting diketahui kaum Muslimin. Pasalnya, kesalahan dalam melafalkan dapat mengubah arti ayat tersebut.

Seperti diketahui, Surat Ali Imran Ayat 190-191 menjelaskan tentang kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, serta fenomena alam lainnya. Hendaknya manusia yang berakal mengimani dan merenungi tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala.

Dengan begitu manusia sebagai makhluk dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mengamalkan segala perintah-Nya.

Sebelum mengetahui hukum tajwid surat Ali Imran 190-191, berikut adalah bunyi ayat lengkap dengan artinya:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

Artinya : “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.” (QS: Ali - Imran, 190)

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya : (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.” (QS: Ali - Imran, 191)

Halaman:
1 2 3

