HOME MUSLIM TAUSYIAH

Bacaan Surat Yasin 83 Ayat dan Tahlil Lengkap dengan Arab, Latin, Terjemahannya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |06:01 WIB
Bacaan Surat Yasin 83 Ayat dan Tahlil Lengkap dengan Arab, Latin, Terjemahannya
Bacaan Surat Yasin (Foto: Freepik)
BACAAN Surat Yasin 83 Ayat dan tahlil lengkap dengan Arab, latin, terjemahannya sangat menarik diketahui.

Membaca Surat yasin memiliki keutamaan tersendiri bagi umat Islam. Menurut riwayat Anas bin Malik disebutkan bahwa barang siapa yang membaca Surat Yasin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala seperti membaca Alquran sebanyak sepuluh kali.

-Bacaan Yasin

Berikut adalah bacaan surat Yasin lengkap:

يٰسۤ ۚ

Yā sīn.

Yā Sīn.

وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِۙ

Wal-qur'ānil-ḥakīm.

Demi Al-Qur’an yang penuh hikmah,

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَۙ

Innaka laminal-mursalīn.

Sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad) benar-benar salah seorang dari rasul-rasul

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍۗ

‘Alā ṣirāṭim mustaqīm.

Yang berada di atas jalan yang lurus,

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِۙ

Tanzīlal-‘azīzir-raḥīm

Sebagai wahyu yang diturunkan oleh (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَاۤؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ

Litunżira qaumam mā unżira ābā'uhum fahum gāfilūn

Agar engkau (Nabi Muhammad) memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyang mereka belum pernah diberi peringatan, sehingga mereka lalai.

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

Laqad ḥaqqal-qaulu ‘alā akṡarihim fahum lā yu'minūn.

Sungguh, benar-benar berlaku perkataan (ketetapan takdir) terhadap kebanyakan mereka, maka mereka tidak akan beriman.

اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ

Innā ja‘alnā fī a‘nāqihim aglālan fa hiya ilal-ażqāni fahum muqmaḥūn

Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu (tangan mereka yang terbelenggu diangkat) ke dagu, karena itu mereka tertengadah.

