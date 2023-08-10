Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Dasar Laut Tidak Bisa Ditembus Cahaya, Alquran dan Sains Ternyata Sudah Lama Ungkap Penyebabnya

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |08:47 WIB
Dasar Laut Tidak Bisa Ditembus Cahaya, Alquran dan Sains Ternyata Sudah Lama Ungkap Penyebabnya
Ilustrasi Alquran dan sains mengungkap penyebab dasar laut tidak bisa ditembus cahaya. (Foto: Unsplash)
ALQURAN dan sains ternyata sudah lama mengungkap adanya fenomena dasar laut memiliki gelombang besar dan tidak bisa ditembus cahaya. Ini merupakan peristiwa alam yang terjadi jauh di bawah permukaan air laut.

Diketahui bahwa laut merupakan perairan luas yang mengelilingi daratan. Laut memiliki luas lebih besar dibandingkan daratan yang ada di planet bumi.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Di dalam lautan terdapat banyak kehidupan berupa ikan dan biota lainnya. Di dalam laut pula ada gelombang yang memiliki kekuatan cukup besar.

Ilmu pengetahuan modern memercayai kedalaman 200 meter di bawah laut tidak bisa ditembus cahaya. Lokasi ini disebut afotik. 

