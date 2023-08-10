Viral Haru Pemuda Wujudkan Mimpi Mamanya Pergi Umrah, Netizen: Anak Sholeh yang Meratukan Ibunya

VIRAL haru seorang pemuda mewujudkan mimpi mamanya pergi umrah. Netizen yang menyaksikannya pun dibuat iri dengan sikap mulia anak berbakti itu.

Diketahui bahwa hukumnya wajib bagi anak berbakti kepada mama atau ibu. Pasalnya, beliau yang telah merawat anak sejak dalam kandungan hingga tumbuh dewasa dengan sehat.

Seperti vidio viral yang diunggah akun Instagram @kisahsemangat ini. Diperlihatkan seorang ibu mendapat hadiah dari anaknya berupa surat yang bertuliskan, "Buka dengan Bismillah."

Setelah sang ibu membuka dan membaca surat tersebut, tangis haru pun pecah. Lantaran ibu tersebut mendapat hadiah tidak terduga yaitu tiket umrah.

Sang ibu langsung memeluk erat anak laki-lakinya yang telah memberikan hadiah sangat istimewa itu. Ibu tersebut pun terlihat sujud syukur lalu kembali memeluk si anak.