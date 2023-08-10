Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Hukum Bacaan Ikhfa: Pengertian, Cara Baca, dan Contohnya

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |12:10 WIB
Hukum Bacaan Ikhfa: Pengertian, Cara Baca, dan Contohnya
Ilustrasi hukum bacaan ikhfa. (Foto: Unsplash)
A
A
A

HUKUM bacaan ikhfa: Pengertian, cara baca, dan contohnya akan dibahas dalam artikel kali ini. Setiap Muslim sangat penting memahaminya agar membaca ayat-ayat suci Alquran secara tepat dan tidak mengubah maknanya.

Tajwid berasal dari bahasa Arab yakni Jawwada-yujawwidu-tajwid yang artinya "Bisa memperindah, menyempurnakan, atau memperbagus". Dalam hal ini tajwid adalah ilmu untuk memperindah bacaan Alquran.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Sebagaimana telah Okezone himpun, ilmu tajwid terbagi menjadi empat hukum bacaan, salah satunya ikhfa. Dari keempat hukum bacaan itu, ikhfa memiliki huruf hijaiyah paling banyak, yakni mencapai 15. 

Telusuri berita muslim lainnya
