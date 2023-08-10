Hukum Bacaan Ikhfa: Pengertian, Cara Baca, dan Contohnya

HUKUM bacaan ikhfa: Pengertian, cara baca, dan contohnya akan dibahas dalam artikel kali ini. Setiap Muslim sangat penting memahaminya agar membaca ayat-ayat suci Alquran secara tepat dan tidak mengubah maknanya.

Tajwid berasal dari bahasa Arab yakni Jawwada-yujawwidu-tajwid yang artinya "Bisa memperindah, menyempurnakan, atau memperbagus". Dalam hal ini tajwid adalah ilmu untuk memperindah bacaan Alquran.

Sebagaimana telah Okezone himpun, ilmu tajwid terbagi menjadi empat hukum bacaan, salah satunya ikhfa. Dari keempat hukum bacaan itu, ikhfa memiliki huruf hijaiyah paling banyak, yakni mencapai 15.