Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Daftar Amalan yang Bisa Dikerjakan saat Maulid Nabi

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |13:10 WIB
Daftar Amalan yang Bisa Dikerjakan saat Maulid Nabi
Ilustrasi daftar amalan yang bisa dikerjakan saat Maulid Nabi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DAFTAR amalan yang bisa dikerjakan saat Maulid Nabi. Dalam kitab "Al Hawi lil Fatawi", memperingati maulid Nabi dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai ekspresi kebahagiaan.

Dilansir nu.or.id, amalan saat maulid Nabi di antaranya adalah (1) membaca Alquran, (2) memberi makan orang, (3) bersedekah, dan (4) mengungkapkan berbagai pujian kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam seperti membaca sholawat.

Info grafis manfaat sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Okezone)

Larangan Memperingati Maulid Nabi dengan Kemaksiatan

Adapun ekspresi kebahagiaan atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam yang dilakukan secara berlebihan, seperti melakukan perbuatan yang hukumnya makruh atau khilaful aula, maka hendaknya dihindari. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/614/3171918/maulid_nabi-V3Jh_large.jpg
Maulid Nabi Momentum Perkuat Rasa Cinta terhadap Rasulullah SAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/614/3167894/meng_nasaruddin_umar-ucVp_large.jpg
Peringati Maulid Nabi, Menag Kenalkan Konsep Ekoteologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/330/3167856/khutbah_jumat-7hVl_large.jpg
Khutbah Jumat : Maulid Nabi, Momen Teladani Kepemimpinan Rasulullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/330/3167726/puasa-hVvO_large.jpg
Bolehkah Puasa di Hari Maulid Nabi Muhammad SAW?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/614/3167649/maulid_nabi-iuec_large.jpg
Peristiwa Istimewa yang Terjadi saat Kelahiran Nabi Muhammad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/614/3167636/maulid_nabi-BZz1_large.jpg
Maulid Nabi 2025 Berapa Hijriah?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement