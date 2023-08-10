Daftar Amalan yang Bisa Dikerjakan saat Maulid Nabi

Ilustrasi daftar amalan yang bisa dikerjakan saat Maulid Nabi. (Foto: Shutterstock)

DAFTAR amalan yang bisa dikerjakan saat Maulid Nabi. Dalam kitab "Al Hawi lil Fatawi", memperingati maulid Nabi dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai ekspresi kebahagiaan.

Dilansir nu.or.id, amalan saat maulid Nabi di antaranya adalah (1) membaca Alquran, (2) memberi makan orang, (3) bersedekah, dan (4) mengungkapkan berbagai pujian kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam seperti membaca sholawat.

Larangan Memperingati Maulid Nabi dengan Kemaksiatan

Adapun ekspresi kebahagiaan atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam yang dilakukan secara berlebihan, seperti melakukan perbuatan yang hukumnya makruh atau khilaful aula, maka hendaknya dihindari.