HOME MUSLIM TAUSYIAH

Hati Gelisah dan Hidup Sengsara? Ternyata Ini Penyebabnya Kata Aa Gym

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |20:11 WIB
Hati Gelisah dan Hidup Sengsara? Ternyata Ini Penyebabnya Kata Aa Gym
Aa Gym ungkap penyebab hati gelisah dan hidup sengsara. (Foto: Instagram @aagym)
A
A
A

AA Gym mengungkap penyebab hati gelisah dan hidup sengsara. Ternyata kondisi ini dialami cukup banyak umat manusia.

Aa Gym mengatakan banyak orang sering merasa terluka, gelisah, sengsara, bahkan sakit hati. Ini mungkin terjadi karena kerap menyandarkan hati bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Info grafis peristiwa bersejarah di bulan Muharram. (Foto: Okezone)

Dai berusia 59 tahun itu menjelaskan bahwa makin hati bersandar kepada makhluk, maka itu tandanya makin diri ini mempersiapkan untuk merasa kecewa dan terluka.

"Makin kita ingin dipuji, ingin dihargai, ingin diperlakukan spesial, ingin sangat dicintai, makin hati kita bersandar kepada makhluk, artinya kita menyiapkan diri untuk makin banyak gelisah, makin banyak galau, makin banyak kecewa, makin banyak terluka," ungkap pemilik nama lengkap Kiai Haji Abdullah Gymnastiar ini dalam acara Kutil (Kuliah Tilu Menit) di kanal YouTube-nya Daily Vlog Aa Gym. 

Halaman:
1 2 3
