Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Alquran dan Sains Ungkap Hari Kiamat Miliki Tanda-Tanda Fisik, Apa Saja?

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |09:03 WIB
Alquran dan Sains Ungkap Hari Kiamat Miliki Tanda-Tanda Fisik, Apa Saja?
Ilustrasi Alquran dan sains mengungkap tanda-tanda fisik hari kiamat. (Foto: Freepik)
A
A
A

ALQURAN dan sains mengungkap hari kiamat memiliki tanda-tanda fisik. Apa saja pertanda itu? Simak selengkapnya dalam penjelasan berikut ini.

Diketahui bahwa dalam Rukun Iman yang nomor lima dijelaskan tentang hari akhir atau kiamat. Ini merupakan sebuah ketetapan yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Terkait hari akhir, beberapa teori sains juga menunjukkan bahwa kiamat akan terjadi dalam beberapa skema peristiwa yang terjadi di alam semesta.

Skema tersebut mulai dari asteroid besar yang menabrak planet bumi. Kemudian bumi bertabrakan dengan planet atau matahari yang panasnya terus meningkat. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/614/3084924/alquran-dan-sains-jelaskan-soal-proses-terjadinya-hujan-c5XdDQi51a.jpg
Alquran dan Sains Jelaskan soal Proses Terjadinya Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/614/3079985/keajaiban-alquran-dan-sains-soal-proses-fotosintesis-YfnsNsKpKC.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains soal Proses Fotosintesis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/615/3077461/alquran-dan-sains-ungkap-gunung-bisa-bergerak-cepat-layaknya-awan-65GZBPSeDE.jpg
Alquran dan Sains Ungkap Gunung Bisa Bergerak Cepat Layaknya Awan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/614/3077418/terapi-bacaan-alquran-menyehatkan-tubuh-ilmu-sains-temukan-buktinya-B70WFUEWbQ.jpg
Terapi Bacaan Alquran Menyehatkan Tubuh, Ilmu Sains Temukan Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/330/3076310/keajaiban-alquran-dan-sains-ungkap-kehidupan-luar-angkasa-2bC7PbcPSu.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains Ungkap Kehidupan Luar Angkasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/621/3075328/mengerikan-ini-keadaan-permukaan-matahari-yang-diungkap-alquran-dan-sains-3Etx5VfLag.jpg
Mengerikan! Ini Keadaan Permukaan Matahari yang Diungkap Alquran dan Sains
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement