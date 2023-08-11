Alquran dan Sains Ungkap Hari Kiamat Miliki Tanda-Tanda Fisik, Apa Saja?

ALQURAN dan sains mengungkap hari kiamat memiliki tanda-tanda fisik. Apa saja pertanda itu? Simak selengkapnya dalam penjelasan berikut ini.

Diketahui bahwa dalam Rukun Iman yang nomor lima dijelaskan tentang hari akhir atau kiamat. Ini merupakan sebuah ketetapan yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Terkait hari akhir, beberapa teori sains juga menunjukkan bahwa kiamat akan terjadi dalam beberapa skema peristiwa yang terjadi di alam semesta.

Skema tersebut mulai dari asteroid besar yang menabrak planet bumi. Kemudian bumi bertabrakan dengan planet atau matahari yang panasnya terus meningkat.