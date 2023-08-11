Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ajaib, Abu Nawas Bisa Temukan Titik Tengah Bumi Cuma Pakai Sebatang Tongkat

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |06:12 WIB
Ajaib, Abu Nawas Bisa Temukan Titik Tengah Bumi Cuma Pakai Sebatang Tongkat
Ilustrasi humor Abu Nawas bisa temukan titik tengah bumi cuma pakai sebatang tongkat. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
A
A
A

ABU Nawas memang ajaib. Kali ini dia bisa menemukan titik tengah planet bumi cuma bermodal sebatang tongkat. Luar biasa!

Bermula dari Abu Nawas yang ditantang Baginda Raja mengukur tengah bumi. Raja memang dikenal sebagai seorang khalifah Bani Abbasiyah yang berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ilustrasi Abu Nawas. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

Terbukti sejumlah ilmuwan dari kalangan Muslim bermunculan. Kala itu ilmu yang dikembangkan salah satunya ialah bidang astronomi.

Baginda Raja sedang menelusuri posisi tengah bumi. Beberapa hari penelusuran berjalan, ia dengan para ilmuwan belum juga menemukan titik tengah bumi. 

Halaman:
1 2 3
