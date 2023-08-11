Benarkah Gunung Memengaruhi Turunnya Hujan? Alquran dan Sains Beri Jawabannya

BENARKAH gunung memengaruhi turunnya hujan? Alquran dan sains beri jawabannya lengkap berikut ini. Sangat menarik diketahui.

Hujan merupakan sebuah peristiwa jatuhnya cairan dari atas langit ke permukaan bumi. Hujan berwujud cairan, berbeda dengan presipitasi noncair seperti salju, batu es, dan slit.

Hujan memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat menemui suhu di atas titik leleh es di dekat dan di atas permukaan bumi.

Di bumi, hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan.