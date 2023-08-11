Viral Nenek Menangis saat Mahasiswi KKN Pamit Pulang, Masya Allah Haru Banget

BEREDAR video viral seorang nenek menangis haru saat para mahasiswi KKN atau kuliah kerja nyata pamit pulang. Mereka telah menyelesaikan tugas-tugasnya di sana.

Program KKN menjadi pelengkap pembelajaran mahasiswa di bangku perkuliahan. Banyak yang memiliki kenangan manis selama menjalani KKN.

Seperti momen viral yang diunggah akun TikTok @mmdub_936_mander. Memperlihatkan momen haru perpisahan seorang nenek warga setempat dengan para mahasiswi KKN.

Dalam menjalani program KKN, mahasiswa akan ditempatkan di suatu desa atau daerah tertentu. Mereka bertugas membantu masyarakat di sana.

Maka itu, momen tersebut akan menjadi kenangan untuk warga desa dan mahasiswa.