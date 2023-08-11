Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Nenek Menangis saat Mahasiswi KKN Pamit Pulang, Masya Allah Haru Banget

Muhjid Bagus Oqsaberi , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |15:11 WIB
Viral Nenek Menangis saat Mahasiswi KKN Pamit Pulang, Masya Allah Haru Banget
Viral nenek menangis haru saat mahasiswi KKN pamit pulang. (Foto: TikTok @mmdub_936_mander)
A
A
A

BEREDAR video viral seorang nenek menangis haru saat para mahasiswi KKN atau kuliah kerja nyata pamit pulang. Mereka telah menyelesaikan tugas-tugasnya di sana.

Program KKN menjadi pelengkap pembelajaran mahasiswa di bangku perkuliahan. Banyak yang memiliki kenangan manis selama menjalani KKN.

Viral nenek menangis haru saat mahasiswi KKN pamit pulang. (Foto: TikTok @mmdub_936_mander)

Seperti momen viral yang diunggah akun TikTok @mmdub_936_mander. Memperlihatkan momen haru perpisahan seorang nenek warga setempat dengan para mahasiswi KKN.

Dalam menjalani program KKN, mahasiswa akan ditempatkan di suatu desa atau daerah tertentu. Mereka bertugas membantu masyarakat di sana.

Maka itu, momen tersebut akan menjadi kenangan untuk warga desa dan mahasiswa. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement