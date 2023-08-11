Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Nabi Isa Singkat, Sejak Kecil Disiapkan Allah untuk Jadi Manusia Kepercayaan

Cita Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |07:38 WIB
Kisah Nabi Isa Singkat, Sejak Kecil Disiapkan Allah untuk Jadi Manusia Kepercayaan
Ilustrasi Kisah Nabi Isa Singkat (Foto: istock)
A
A
A

KISAH Nabi Isa singkat perlu diketahui setiap Muslim. Isal Alaihissallam adalah salah satu nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Alquran. Adapun Allah Ta'ala menyebut Nabi Isa sebanyak 25 kali dalam Alquran.

Nabi Isa Alaihissallam merupakan nabi ke-25 dari 25 nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Isa, lahirlah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam sebagai penutup nabi dan rasul.

Sebagai umat Islam, wajib mengimani nabi dan rasul sebagai salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berikut kisah Nabis Isa Alaihissallam yang tertulis dalam Alquran:

Dalam Alquran yang mulia, Allah Azza wa Jalla menyebutkan kisah Nabi Isa Alaihissallam sejak awal. Kelahirannya adalah keajaiban, karena Allah Ta'ala mengutus malaikat untuk memberi tahu ibunda Nabi Isa yakni Maryam bahwa dia akan memiliki seorang putra hadiah dari Allah Ta'ala.

Maryam bertanya bagaimana dia akan memiliki seorang putra tanpa seorang suami. Malaikat mengatakan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melakukan apa saja karena mudah bagi-Nya menciptakan manusia tanpa ayah.

Halaman:
1 2 3
