Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Tanda-Tanda Hari Kiamat Menurut Alquran

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |08:40 WIB
Tanda-Tanda Hari Kiamat Menurut Alquran
Tanda Kiamat (Foto: Freepik)
A
A
A

TANDA-tanda hari kiamat menurut Alquran berikut ini wajib Anda ketahui. Beberapa tanda ini bisa membuat diri lebih meningkatkan amalan salih agar bisa masuk surga.

Berikut Tanda-tanda hari kiamat menurut Alquran:

1. Turunnya Nabi Isa

Dalam Alquran surat An Nisa ayat 159 disebutkan bahwa menjelang hari akhir Nabi Isa akan muncul ke bumi dan menjadi saksi bagi umat manusia.

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚوَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًاۚ

Latin: wa im min ahlil-kitābi illā layu`minanna bihī qabla mautih, wa yaumal-qiyāmati yakụnu 'alaihim syahīdā

Artinya: Tidak ada seorang pun di antara Ahli Kitab yang tidak beriman kepadanya (Isa) menjelang kematiannya. Dan pada hari Kiamat dia (Isa) akan menjadi saksi mereka. (QS. An Nisa ayat 159)

2. Munculnya Imam Mahdi

Selain turunnya Nabi Isa ke bumi, kemunculan Imam Mahdi juga menjadi salah satu pertanda hari kiamat akan segera datang. Imam mahdi sendiri secara etimologi merupakan sebuah gelar dan beberapa ulama menyebutkan jika Imam Mahdi adalah sosok pemimpin mulia yang akan menegakkan keadilan di akhir zaman.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/614/3180000//kakbah-0K2f_large.jpg
Siapakah Sosok Penghancur Kakbah pada Kiamat Nanti?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/16/3179604//ilustrasi-VFGt_large.jpg
Penelitian Simulasikan Perilaku Manusia saat Kiamat, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/614/3179198//ilustrasi-vfSw_large.jpg
Apa yang Tertulis di Jidat Dajjal? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/614/3177419//hari_kiamat-QalW_large.jpg
Siapakah Sosok yang Pertama Dibangkitkan di Hari Kiamat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/330/3176968//ilustrasi-EkOb_large.jpg
Benarkah Kemerdekaan Palestina Pertanda Kiamat Semakin Dekat? Ini Penjelasan Menurut Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/330/3173926//pohon_gharqad-jOH7_large.jpg
Benarkah Pohon Gharqad Melindungi Umat Yahudi Jelang Kiamat Nanti?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement