Tanda-Tanda Hari Kiamat Menurut Alquran

TANDA-tanda hari kiamat menurut Alquran berikut ini wajib Anda ketahui. Beberapa tanda ini bisa membuat diri lebih meningkatkan amalan salih agar bisa masuk surga.

Berikut Tanda-tanda hari kiamat menurut Alquran:

1. Turunnya Nabi Isa

Dalam Alquran surat An Nisa ayat 159 disebutkan bahwa menjelang hari akhir Nabi Isa akan muncul ke bumi dan menjadi saksi bagi umat manusia.

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚوَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًاۚ

Latin: wa im min ahlil-kitābi illā layu`minanna bihī qabla mautih, wa yaumal-qiyāmati yakụnu 'alaihim syahīdā

Artinya: Tidak ada seorang pun di antara Ahli Kitab yang tidak beriman kepadanya (Isa) menjelang kematiannya. Dan pada hari Kiamat dia (Isa) akan menjadi saksi mereka. (QS. An Nisa ayat 159)

2. Munculnya Imam Mahdi

Selain turunnya Nabi Isa ke bumi, kemunculan Imam Mahdi juga menjadi salah satu pertanda hari kiamat akan segera datang. Imam mahdi sendiri secara etimologi merupakan sebuah gelar dan beberapa ulama menyebutkan jika Imam Mahdi adalah sosok pemimpin mulia yang akan menegakkan keadilan di akhir zaman.