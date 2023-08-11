Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ketika Abu Nawas Bikin Panci Beranak, Tetangga Jadi Heboh

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |06:13 WIB
Ketika Abu Nawas Bikin Panci Beranak, Tetangga Jadi Heboh
Ilustrasi humor Abu Nawas bikin panci tetangganya beranak. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
A
A
A

ABU Nawas bisa bikin panci beranak. Ini tentu membuat banyak orang heboh, terutama tetangga dekatnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya?

Diawali saat Abu Nawas meminjam panci kecil ke tetangganya. Tapi, panci itu tidak dikembalikan sampai sang tetangga menagihnya.

Ilustrasi panci. (Foto: Shutterstock)

"Abu Nawas, mana panci saya?" tanya sang tetangga seperti dikutip dari laman pwmu.

"Wah saya lupa, sebentar," jawab Abu Nawas.

"Panci yang kecil itu ternyata melahirkan panci yang besar. Ini panci kamu menjadi dua. Panci kamu beranak di rumah saya," lanjut Abu Nawas.

"Terima kasih. Masya Allah." Pinjam-meminjam itu pun berakhir.

