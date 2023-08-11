Benarkah Gunung Bisa Bergerak? Alquran dan Sains Ungkap Faktanya

Ilustrasi Alquran dan sains ungkap fakta gunung bisa bergerak seperti awan. (Foto: Unsplash)

BENARKAH gunung bisa bergerak? Alquran dan sains ungkap faktanya berikut ini. Sangat menarik diketahui setiap Muslim.

Gunung adalah tanah berbentuk menonjol yang sangat tinggi dan besar. Biasanya tingginya lebih dari 600 meter. Gunung bisa dibedakan dari permukaannya yang menjulang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya.

Gunung biasanya lebih tinggi dan curam dari sebuah bukit, tetapi ada kesamaaannya. Istilah gunung atau bukit sering digunakan tergantung adat lokal.

Beberapa otoritas mendefinisikan gunung dengan puncak lebih dari besaran tertentu. Misalnya ada yang menyebutnya gunung jika memiliki ketinggian 2.000 kaki atau 610 meter.

Sebuah gunung biasanya terbentuk dari gerakan tektonik lempeng, gerakan orogenik, atau gerakan epeirogenik. Sementara pegunungan adalah kumpulan atau barisan dari gunung.