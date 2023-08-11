Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Jadwal Sholat Hari Ini Sabtu 12 Agustus 2023 M/25 Muharram 1445 H

Muhjid Bagus Oqsaberi , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |00:12 WIB
Jadwal Sholat Hari Ini Sabtu 12 Agustus 2023 M/25 Muharram 1445 H
Sholat fardhu lima waktu berjamaah. (Foto: Okezone)
A
A
A

JADWAL sholat hari ini Sabtu 12 Agustus 2023 Masehi/25 Muharram 1445 Hijriah. Sangat membantu umat Islam Tanah Air dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Sholat fardhu secara berjamaah tepat waktu di masjid memiliki keutamaan sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala sangat besar bagi umat Islam yang mengerjakannya.

Info grafis makna di balik pengurangan jumlah waktu sholat saat peristiwa Isra Miraj. (Foto: Okezone)

Dalam riwayat sahabat Anas radhiyallahu ‘anhu menjelaskan, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam suatu malam mengakhirkan Sholat Isya sampai tengah malam. Kemudian beliau menghadap kami setelah sholat, lalu bersabda:

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"Sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian." (HR Bukhari nomor 645 dan Muslim: 650) 

Halaman:
1 2 3
