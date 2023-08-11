Maulid Nabi, Inilah Rumah Bersejarah Tempat Rasulullah Dilahirkan

MAULID Nabi akan diperingati kaum Muslimin. Banyak sejarah yang menceritakan peristiwa penting bagi umat Islam ini, salah satunya rumah tempat Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam dilahirkan.

Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam menjadi momen paling berharga bagi kaum Muslimin. Biasanya pada hari tersebut disambut dengan acara Maulid Nabi atau sebagai tanda syukur kehadiran Rasulullah.

BACA JUGA: Daftar Amalan yang Bisa Dikerjakan saat Maulid Nabi

Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam merupakan pemimpin yang sangat baik. Jejaknya pun diabadikan melaui sebuah bangunan yaitu disebut Rumah Maulid. Di sinilah Rasulullah dilahirkan dari ibundanya Aminah binti Wahab pada 12 Rabiul Awal Tahun Gajah atau sekira 571 Masehi.

Sebagaimana telah Okezone himpun, Rumah Maulid diketahui berukuran 10 x 18 meter. Sejarah mencatat bangunan tersebut merupakan rumah kakek Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam yaitu Abdul Muthalib.