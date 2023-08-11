Hukum Tajwid Surat Al Isra Ayat 32 Beserta Maknanya Bahaya Zina

HUKUM Tajwid Surat Al Isra Ayat 32 sangat penting dipahami. Surat Al Isra Ayat 32 membahas tentang larangan zina dan perbuatan keji yang berdampak buruk menjerumuskan seseorang ke dalam dosa.

BACA JUGA: Bacaan Niat Sholat Tobat Zina dan Tata Cara Pelaksanaannya

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, terkait isi hukum Tajwid dari surat Al Isra Ayat 32:

Hukum Tajwid dari surat Al Isra Ayat 32

Secara singkat dan lengkap bacaan hukum Tajwid dari surat Al Isra Ayat 32 melarang umat manusia untuk berzina. Hal itu dikarenakan bahwa zina merupakan perbuatan yang sangat haram. Bagi umat manusia yang melakukannya maka terdapat ancaman hukuman di dunia yakni berupa cambuk sebanyak 100 kali bahkan hukuman mati dengan dilempari batu.

Berikut bacaan Surat Al Isra Ayat 32 Latin, Arti, Makna:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Dalam Bahasa Latin: Walaa Taqrabuzzinaa innahuu kaana faahisyatan wasaaa a sabiila.

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al Isra ayat 32).