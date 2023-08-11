Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Hukum Tajwid Surat Al Isra Ayat 32 Beserta Maknanya Bahaya Zina

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |19:09 WIB
Hukum Tajwid Surat Al Isra Ayat 32 Beserta Maknanya Bahaya Zina
Hukum Tajwid Surat Al Isra (Foto: Freepik)
A
A
A

HUKUM Tajwid Surat Al Isra Ayat 32 sangat penting dipahami. Surat Al Isra Ayat 32 membahas tentang larangan zina dan perbuatan keji yang berdampak buruk menjerumuskan seseorang ke dalam dosa.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, terkait isi hukum Tajwid dari surat Al Isra Ayat 32:

Hukum Tajwid dari surat Al Isra Ayat 32

Secara singkat dan lengkap bacaan hukum Tajwid dari surat Al Isra Ayat 32 melarang umat manusia untuk berzina. Hal itu dikarenakan bahwa zina merupakan perbuatan yang sangat haram. Bagi umat manusia yang melakukannya maka terdapat ancaman hukuman di dunia yakni berupa cambuk sebanyak 100 kali bahkan hukuman mati dengan dilempari batu.

Berikut bacaan Surat Al Isra Ayat 32 Latin, Arti, Makna:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Dalam Bahasa Latin: Walaa Taqrabuzzinaa innahuu kaana faahisyatan wasaaa a sabiila.

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al Isra ayat 32).

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183353//alquran-V4Zx_large.jpg
5 Contoh Bacaan Idgham Mimi, Lengkap dengan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183058//alquran-FcEy_large.jpg
5 Contoh Mad Layyin dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/614/3181481//alquran-anhC_large.jpg
Bacaan Hukum Tajwid Surat Ali Imran Ayat 1-5 Lengkap dengan Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/614/3181214//alquran-Evw2_large.jpg
5 Contoh Idgham Mimi dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/614/3170636//alquran-8PTq_large.jpg
Bacaan Hukum Tajwid Surat Al Hasyr Ayat 22-24 Lengkap dengan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/614/3167398//alquran-wLqm_large.jpg
Hukum Tajwid Surat Az Zumar Ayat 39
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement