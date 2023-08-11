Doa Maulid Nabi Muhammad SAW 2023 Lengkap Teks Latin Arab dan Artinya

, Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |14:11 WIB

DOA Maulid Nabi Muhammad SAW 2023 lengkap teks latin Arab dan artinya. Doanya bisa menggunakan lafal sholawat dan salam dengan fi'il madhi atau fi'il amr.

Dengan fi'il madhi dapat membaca doa sholawat dan salam sebagai berikut:

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Arab latin: Wa shallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa shahbihi wa sallama.

BACA JUGA: Daftar Amalan yang Bisa Dikerjakan saat Maulid Nabi

Dengan fi'il amr bisa membaca sholawat dan salam sebagai berikut:

اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

Arab latin: Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa shahbihi.