HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Maulid Nabi Muhammad SAW 2023 Lengkap Teks Latin Arab dan Artinya

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |14:11 WIB
Doa Maulid Nabi Muhammad SAW 2023 Lengkap Teks Latin Arab dan Artinya
Ilustrasi doa Maulid Nabi Muhammad SAW 2023. (Foto: Arif Julianto/Okezone)
DOA Maulid Nabi Muhammad SAW 2023 lengkap teks latin Arab dan artinya. Doanya bisa menggunakan lafal sholawat dan salam dengan fi'il madhi atau fi'il amr

Dengan fi'il madhi dapat membaca doa sholawat dan salam sebagai berikut: 

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Arab latin: Wa shallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa shahbihi wa sallama.

Info grafis manfaat sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Okezone)

Dengan fi'il amr bisa membaca sholawat dan salam sebagai berikut:

اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

Arab latin: Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa shahbihi

Berita Terkait
Maulid Nabi Momentum Perkuat Rasa Cinta terhadap Rasulullah SAW
Peringati Maulid Nabi, Menag Kenalkan Konsep Ekoteologi
Khutbah Jumat : Maulid Nabi, Momen Teladani Kepemimpinan Rasulullah
Bolehkah Puasa di Hari Maulid Nabi Muhammad SAW?
Peristiwa Istimewa yang Terjadi saat Kelahiran Nabi Muhammad
Maulid Nabi 2025 Berapa Hijriah?
