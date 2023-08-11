Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Sholawat Burdah Lengkap Arab Latin dan Artinya Dibaca saat Maulid Nabi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |17:11 WIB
Sholawat Burdah Lengkap Arab Latin dan Artinya Dibaca saat Maulid Nabi
Ilustrasi sholawat burdah yang dibaca saat Maulid Nabi. (Foto: Istimewa/Okezone)
SHOLAWAT burdah lengkap Arab latin dan artinya dibaca saat Maulid Nabi bisa disimak di sini. Ada beberapa sholawat yang sangat masyhur di Indonesia, salah satunya sholawat burdah.

Sholawat burdah berisi syair pujian-pujian kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Kemudian juga berisi pesan moral, nilai spiritual, hingga semangat perjuangan.

Info grafis manfaat sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Okezone)

Sholawat burdah sering dibaca saat memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Lalu juga menjadi bacaan rutin di pondok pesantren serta di tengah masyarakat.

Sholawat burdah disusun oleh ulama yang sangat tersohor alim, sufi, dan sangat mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam yaitu Imam Al Bushiri (610–695 H). Beliau merupakan murid dari seorang guru yang terkenal yaitu Abdul 'Abbas Al Mursi. 

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
