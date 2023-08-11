Jangan Sampai Terlewat! 3 Doa Sujud Terakhir Sholat Ini Miliki Manfaat Luar Biasa Besar

TIGA doa sujud terakhir sholat berikut ini jangan sampai terlewat dikerjakan. Pasalnya, doa-doa tersebut memiliki manfaat luar biasa besar.
Diketahui bahwa salah satu doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika sujud sholat. Maka itu, inilah waktu terbaik meminta segala hajat kepada Allah Ta'ala.
Ulama besar Arab Syekh Abdul Aziz bin Baaz mengungkapkan ada tiga doa yang sebaiknya tidak dilewatkan dibaca ketika sujud terakhir sholat. Berikut doa-doa tersebut, sebagaimana telah Okezone himpun:
1. Diwafatkan husnulkhatimah
اللهم إني أسألك حسن الخاتمة
Allahumma inni as’aluka husnal khotimah.
"Ya Allah aku meminta kepada-Mu husnulkhatimah."