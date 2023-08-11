Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Dulu Atheis, Gadis Cantik Ini Putuskan Masuk Islam Setelah Teliti Perayaan Idul Adha

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |18:11 WIB
Dulu Atheis, Gadis Cantik Ini Putuskan Masuk Islam Setelah Teliti Perayaan Idul Adha
Cerita inspiratif Karima gadis cantik mantan atheis masuk Islam setelah meneliti perayaan Idul Adha. (Foto: YouTube Ummu TV)
INILAH kisah gadis cantik mantan atheis mantap masuk Islam. Hidayah Islam itu ia raih seusai meneliti perayaaan Idul Adha. Masya Allah.

Gadis cantik ini bernama Karima asal Amerika Serikat. Berawal tidak percaya adanya Tuhan, tetapi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia mendapat hidayah Islam ketika belajar sejarah dunia di SMA.

Info grafis sunah-sunah Idul Adha. (Foto: Okezone)

Kala itu dia mendapat tugas kelompok meneliti acara-acara keagamaan tertentu. Mereka diberi bagian meneliti perayaan agama Islam yakni Idul Adha.

Karima berperan penting sebagai pengumpul data di dalam kelompoknya. Dia pun belajar banyak hal mengenai ajaran agama Islam. Ketika itulah Karima langsung jatuh cinta dengan Islam. 

