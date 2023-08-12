Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Hukum Tajwid Al Maidah Ayat 32 Lengkap Arab, Latin, dan Terjemahannya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |09:03 WIB
Hukum Tajwid Al Maidah Ayat 32 Lengkap Arab, Latin, dan Terjemahannya
Hukum Tajwid Al Maidah (Foto: Shutterstock)
A
A
A

HUKUM tajwid Al Maidah Ayat 32 perlu diperhatikan saat membaca Alquran. Pasalnya, memahami hukum tajwid saat membaca Alquran akan memberikan penafsiran yang bermakna.

Berikut hukum tajwid Al Maidah ayat 32 beserta arab, latin, dan terjemahannya.

-Surat Al Maidah Ayat 32

نۡ اَجۡلِ ذٰ لِكَ ‌ ۚكَتَبۡنَا عَلٰى بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ اَنَّهٗ مَنۡ قَتَلَ نَفۡسًۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ اَوۡ فَسَادٍ فِى الۡاَرۡضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيۡعًا ؕ وَمَنۡ اَحۡيَاهَا فَكَاَنَّمَاۤ اَحۡيَا النَّاسَ جَمِيۡعًا ‌ؕ وَلَـقَدۡ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُنَا بِالۡبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيۡرًا مِّنۡهُمۡ بَعۡدَ ذٰ لِكَ فِى الۡاَرۡضِ لَمُسۡرِفُوۡنَ

Latin : Min ajli zalika katabnaa 'alaa Banii Israaa'iila annahuu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardhi faka annamaa qatalan fil ardi faka annamaa qatalan naasa jamii'anw wa man ahyaahaa faka annamaaa ahyan naasa jamii'aa; wa laqad jaaa'at hum rusulunā bil-bayyināti ṡumma inna kaṡīram min-hum ba'da żālika fil-arḍi lamusrifụn.

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

