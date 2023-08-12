11 Bacaan Doa Menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW, Bisa Mudahkan Masuk Surga

SAW. Bisa Anda coba setiap tanggal 12 Rabiul Awal untuk mendapatkan manfaatnya. Salah satunya adalah bisa dihapuskan dosa-dosa serta dimudahkan masuk pintu surga saat menyangjungkan namanya pada hari kelahiran Rasulullah SAW.

“Barangsiapa mengirimkan shalawat kepadaku satu kali, Allah akan mengirimkan shalawat kepadanya sepuluh kali lipat dan akan menghapus darinya sepuluh kesalahan dan mengangkatnya sepuluh derajat.” Diriwayatkan oleh an-Nasaa'i (1297).

Nah, berikut 11 bacaan doa menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW yang mungkin belum Anda ketahui:

1. Bacaan doa Sholawat Badar

Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Thaaha Rasuulillaah. Shalaatullaah Salaamullah ‘Alaa Yaa Siin Habiibillaah. Tawassalnaa Bibismi llaah Wabil Haadi Rasuulillaah. Wakulli Mujaahidin Lillaah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah. llaahi Sallimil Ummah Minal Aafaati Wanniqmah. Wamin Hammin Wamin Ghummah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah.

2. Bacaan Doa Sholawat Nariyah

Allâhumma shalli shalâtan kâmilatan wa sallim salâman tâmman `alâ sayyidinâ Muḫammadinil-ladzi tanḫallu bihil-`uqadu wa tanfariju bihil-kurabu wa tuqdlâ bihi-ḫawâiju wa tunâlu bihir-ghara'ib wa ḫusnul-khawâtimi wa yustasqal-ghamâmu biwajhihil-karîmi wa `alâ âlihi wa shaḫbihi fî kulli lamḫatin wa nafasin bi`adadi kulli ma`lûmilak(a).