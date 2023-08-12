Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

10 Jenis Kalimat Thayibah Pengertian dan Waktu Amalnya

Cita Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |16:31 WIB
10 Jenis Kalimat Thayibah Pengertian dan Waktu Amalnya
Jenis Kalimat Thayibah (Foto:Freepik)
A
A
A

KETAHUI 10 kalimat thayibah pengertian dan waktu amalnya. Bisa Anda coba untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam agama Islam, kalimat thayyibah memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan etika umat. Kalimat ini bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga cerminan dari akidah dan keyakinan umat Musim.

Berikut 10 jenis kalimat thayibah pengertian dan waktu amalnya:

1. Basmalah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Artinya: “Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”

Waktu amalnya:

Bacaan basmalah dibawa pada awal sebelum memulai segala aktifitas sehari-hari.

2. Ta’awudz

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Artinya: “Aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk”

Waktu amalnya:

Waktu yang baik dalam membaca kalimat ta’awudz yakni sebelum membaca Al-Quran. Umat islam juga dapat membaca kalimat ini ketika meminta perlindungan kepada Allah SWT dari setan.

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
