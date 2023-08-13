Abu Nawas Jadi Tabib Dadakan, Sembuhkan Putra Raja Cuma Pakai Cerita Orang Tua

ABU Nawas memang hebat. Dia seakan bisa menjadi apa saja. Seperti kali ini sosok cerdas itu jadi tabib dadakan.

Bermula dari rakyat kerajaan mendapati Putra Mahkota jatuh sakit. Banyak tabib didatangkan ke istana untuk mengobati sang pangeran, tetapi tidak satu pun berhasil menyembuhkannya.

Akhirnya pihak istana membuat sayembara untuk siapa saja yang bisa mengobati pangeran.

Siapa saja yang bisa menyembuhkan pangeran akan mendapat hadiah dari Baginda Raja. Meskipun bukan seorang tabib, Abu Nawas mengajukan diri dan yakin bisa menyembuhkan pangeran.

"Saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri," ucap Abu Nawas seperti dikutip dari nu.or.id.

Orang tua yang diinginkan Abu Nawas pun didatangkan oleh Baginda Raja.

"Sebutkan satu per satu nama-nama desa di daerah selatan," pinta Abu Nawas kepada orang tua itu.