Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Komika Mongol Stres Pelajari Sosok Nabi Muhammad: Ajarannya Penuh Kelembutan

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |18:14 WIB
Kisah Komika Mongol Stres Pelajari Sosok Nabi Muhammad: Ajarannya Penuh Kelembutan
Komika Mongol Stres mengagumi sosok Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Instagram @mongolstres)
A
A
A

KOMIKA ternama Indonesia Mongol Stres mengungkapkan mengagumi sosok Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Ia mengatakan ajaran Nabi Muhammad sangat baik karena penuh dengan kelembutan.

"Pas saya baca bukunya, oh ternyata ajaran Nabi Muhammad penuh dengan kelembutan," ucap Mongol dalam kanal YouTube Kasisolusi.

Komika Mongol Stres. (Foto: YouTube Kasisolusi)

Selama ini pemilik nama asli Rony Imanuel tersebut mendengar Islam adalah agama yang penuh kekerasan. Namun setelah mempelajarinya, termasuk mengenal sosok Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam lebih dalam, dirinya baru sadar kalau Islam tidaklah seram seperti itu.

Selain itu sampai saat ini Mongol mengikuti ajaran kebaikan-kebaikan yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Contohnya, menghormati orangtua terkhusus ibu yang disebutkan Nabi sebanyak tiga kali. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/330/3182890/kisah_nabi-AFsB_large.jpg
Kisah Nabi Musa Berguru kepada Khidhir, Ini 12 Hikmahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/614/3176390/nabi_muhammad_saw-o1Bl_large.jpg
Kisah Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah, Berlangsung Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/330/3176101/ilustrasi-Wety_large.jpg
Kisah Nabi Ibrahim Ditegur Allah SWT karena Tolak Tamu Nonmuslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/330/3163972/nabi_isa-C9HL_large.jpg
5 Mukjizat Nabi Isa yang Disebutkan dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/330/3108724/gus_baha-uh3x_large.jpg
Kisah Nabi Musa Tahu Bahwa Umat Nabi Muhammad Lebih Mulia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/330/3082312/doa-dan-ikhtiar-nabi-zakaria-hingga-dikaruniai-anak-di-usia-senja-Q7UwZBZFmx.jpg
Doa dan Ikhtiar Nabi Zakaria hingga Dikaruniai Anak di Usia Senja
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement