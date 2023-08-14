Kisah Komika Mongol Stres Pelajari Sosok Nabi Muhammad: Ajarannya Penuh Kelembutan

KOMIKA ternama Indonesia Mongol Stres mengungkapkan mengagumi sosok Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Ia mengatakan ajaran Nabi Muhammad sangat baik karena penuh dengan kelembutan.

"Pas saya baca bukunya, oh ternyata ajaran Nabi Muhammad penuh dengan kelembutan," ucap Mongol dalam kanal YouTube Kasisolusi.

Selama ini pemilik nama asli Rony Imanuel tersebut mendengar Islam adalah agama yang penuh kekerasan. Namun setelah mempelajarinya, termasuk mengenal sosok Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam lebih dalam, dirinya baru sadar kalau Islam tidaklah seram seperti itu.

Selain itu sampai saat ini Mongol mengikuti ajaran kebaikan-kebaikan yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Contohnya, menghormati orangtua terkhusus ibu yang disebutkan Nabi sebanyak tiga kali.