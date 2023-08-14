Aneh! Mau Diangkat Jadi Hakim, Abu Nawas Malah Lempar-Lempar Pasir

ABU Nawas selalu saja bertingkah aneh. Contohnya dalam kisah Abu Nawas yang mengelabui utusan Baginda Raja. Dikisahkan suatu hari ada beberapa orang utusan Raja datang menemui Abu Nawas.

Pihak kerajaan menginginkan Abu Nawas hadir di istana. Mereka hendak menanyakan kenapa Abu Nawas menolak perintah Raja ketika akan diangkat menjadi pejabat qadhi atau hakim.

"Hai Abu Nawas, kau dipanggil Baginda Raja untuk menghadap ke istana," kata Wazir utusan pihak kerajaan seperti dilansir nu.or.id.

"Buat apa Baginda Raja memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan nada santai.