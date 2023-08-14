Kenakan Hijab Soft Pink, Feni Rose Tampil Santai dan Stylish

FENI Rose terus menjadi pusat perhatian setelah memutuskan mengenakan hijab. Ya, presenter kondang ini memang beberapa waktu lalu mantap menggunakan hijab, tepatnya sepulang dari ibadah umrah di Tanah Suci.

Seperti dalam potret kali ini. Gaya hijab Feni Rose sangat trendi dan memesona. Tampil simpel dan stylish, ia memadupadankan hijab cerah dengan kemeja kekinian.

Hal itu terlihat dari foto yang diunggah di akun Instagram-nya @fenirose.

"15 menit … mikir mau nulis apa. Baiknya aku jujur aja ya.. aku cm mau posting foto aja sih," tulisnya dalam keterangan unggahan foto tersebut.