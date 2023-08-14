Kisah Mualaf Bule Cantik, Dapat Hidayah Islam saat Perdalam Agama Terdahulu

INILAH kisah mualaf Paris bule cantik asal Australia. Ia telah menjadi mualaf selama 6 tahun. Paris saat ini sedang mengenyam pendidikan di sekolah jurusan hukum, sekaligus bekerja untuk kepolisian.

Dilansir kanal YouTube Ummu TV, kisah perjalanan Paris menjadi mualaf berawal saat lulus sekolah menengah atas (SMA). Pada masa itu ia mengikuti pelayanan di rumah ibadah. Paris bertugas berkhutbah dan rencananya dia akan dijadikan sebagai seorang pemuka agama.

Namun takdir berkata lain. Satu tahun setelahnya, alih-alih menjadi seorang pemuka agama, hidayah Islam justru menghampiri bule cantik ini. Bahkan, dia rela meninggalkan beasiswa sekolah keagamaan yang didapatkan.

Alasan Paris meninggalkan semua itu karena setelah mendalami ilmu keagamaan tersebut, justru menemukan banyak kekurangan, banyak pertanyaan yang tidak terjawab, dan kontradiksi yang tak bisa dimengerti. Sampai akhirnya Paris mengenal Islam dari seorang teman Muslim-nya.