Hukum Memelihara Anjing untuk Umat Islam

Ilustrasi hukum memelihara anjing untuk umat Islam. (Foto: Unsplash)

HUKUM memelihara anjing untuk umat Islam. Diketahui anjing merupakan salah satu hewan yang banyak dipelihara sebagian masyarakat.

Jenis hingga ukuran anjing beraneka ragam. Hewan ini terlihat menggemaskan karena sifatnya yang penurut, serta bisa sekaligus menjadi penjaga.

Lantas, bagaimana hukum anjing memeliharan anjing untuk umat Islam?

Sebagaimana telah Okezone himpun, Muslim dilarang memelihara anjing. Namun, terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang tegas mengharamkan, sebagian memperbolehkannya dengan syarat.