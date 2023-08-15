Gak Mau Dikasih Jabatan oleh Raja, Abu Nawas: Pura-Pura Gila Saja

Ilustrasi Abu Nawas pura-pura gila karena menolak jabatan tinggi dari Baginda Raja. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

ABU Nawas nekat pura-pura gila di depan Baginda Raja. Penyebabnya, dia tidak mau diberi jabatan tinggi. Kok aneh banget?

Diawali ketika suatu hari Baginda Raja mengadakan rapat dengan jajaran menteri. Dia meminta pendapat terkait Abu Nawas yang hendak diangkat menjadi qadhi atau hakim.

"Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai qadhi?" tanya Raja kepada para menterinya, seperti dilansir nu.or.id.

Wazir atau perdana menteri berkata, "Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya Baginda Raja mengangkat orang lain saja menjadi qadhi."