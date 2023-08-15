Pakai Setelan Hijab Ungu Pastel, Selebgram Dara Arafah Tampil Anggun dan Menawan

DARA Arafah, selebgram dan content creator Indonesia, memutuskan mengenakan hijab. Ia pun tampil lebih anggun dengan pakaian Muslimahnya.

Dara Arafah diketahui sering membagikan kesehariannya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @daraarafah. Termasuk juga gaya-gaya hijab terkini.

Foto-foto yang diunggah menampilkan pandainya Dara dalam padu padan hijab yang trendi dan fashionable. Perempuan kelahiran tahun 2000 ini pun jadi lebih cantik.

Dilihat dari foto yang diunggah di akun pribadi miliknya pada tanggal 4 Agustus 2023. Dara terlihat anggun dan menawan dengan OOTD-nya.