HOME MUSLIM DOA HARIAN

3 Contoh Teks Doa Upacara 17 Agustus Singkat, Bisa Dipakai saat Upacara

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |19:40 WIB
3 Contoh Teks Doa Upacara 17 Agustus Singkat, Bisa Dipakai saat Upacara
Ilustrasi Contoh Doa Upacara (Foto: Freepik)
A
A
A

CONTOH teks doa upacara 17 Agustus singkat bisa dipakai saat pelaksanaan upacara. Bisa untuk di sekolah atau lingkungan perkantoran.

Kemerdekan Republik Indonesia selalu diperingati pada 17 Agustus setiap tahunnya. Pada hari tersebut, biasanya diadakan upacara kemerdekaan.

Ada pun rangkaian upacara dimulai dari pengibaran bendera, pembacaan UUD 45, hingga doa. Upacara kemerdekaan bukanlah sekedar peringatan, tapi ada makna sebagai bentuk penghormatan untuk para pejuang.

Mengutip berbagai sumber, Selasa (15/8/2023), berikut contoh teks doa upacara 17 Agustus.

1. Contoh teks doa upacara 17 Agustus pertama

Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa,

Dengan penuh kerendahan hati, kami seluruh bangsa Indonesia mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkaulah Sang Pencipta alam semesta ini, Engkau-lah Dzat yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pulalah yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, hanya kepada-Mu kami berserah diri dan memohon pertolongan.

Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana,

Masih panjang perjuangan bangsa kami dan masih jauh pula perjalanan sejarah bangsa kami. Oleh karena itu, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan marabahaya. Mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa agar menjadi bangsa yang beriman, bertaqwa, berakhlaq mulia, adil, makmur, dan sejahtera.

Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang,

Kabulkanlah permohonan dan doa kami, agar kami semua tergolong hamba-hamba-Mu yang beruntung.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
