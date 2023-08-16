Mengenal Ilmu Tajwid yang Mempelajari Cara Membaca Alquran secara Baik dan Benar

Ilustrasi mengenal ilmu tajwid yang mempelajari cara membaca Alquran secara baik dan benar. (Foto: Shutterstock)

MENGENAL ilmu tajwid yang mempelajari cara membaca Alquran secara baik dan benar. Sangat penting diketahui setiap Muslim karena memberi banyak manfaat ketika membaca Kalamullah.

Diketahui bahwa umat Islam diajarkan untuk selalu rajin membaca ayat-ayat suci Alquran. Ini merupakan amal salih yang memiliki keutamaan besar di baliknya.

Kemudian dalam tadarus Alquran dikenal adanya ilmu tajwid. Lantas, apa itu ilmu tajwid?

Dihimpun dari Muslim.or.id, Ustadz Yulian Purnama S.Kom menerangkan bahwa tajwid secara bahasa adalah mashdar dari Jawwada-yujawwidu yang artinya membaguskan.