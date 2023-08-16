Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bagaimana Bacaan Ayat Kursi? Ini Teks Lengkapnya Latin, Arab, Artinya

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |08:41 WIB
Bagaimana Bacaan Ayat Kursi? Ini Teks Lengkapnya Latin, Arab, Artinya
Ilustrasi membaca Ayat Kursi lengkap. (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGAIMANA bacaan Ayat Kursi? Bisa disimak dalam artikel berikut ini. Lengkap teks latin, Arab, hingga artinya. Sangat penting diketahui setiap Muslim.

Berikut ini bacaan lengkap Ayat Kursi, seperti terdapat dalam Alquran Digital Okezone

Ilustrasi membaca Ayat Kursi. (Foto: Freepik)

اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الۡحَـىُّ الۡقَيُّوۡمُۚ  لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوۡمٌؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِؕ مَنۡ ذَا الَّذِىۡ يَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖؕ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ اَيۡدِيۡهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۚ وَلَا يُحِيۡطُوۡنَ بِشَىۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَۚ وَلَا يَـــُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الۡعَلِىُّ الۡعَظِيۡمُ

Latin Arab: Allahu la ilaha illa huw, al-hayyul-qayyum, la ta'khuzuhu sinatuw wa la na'um, lahu ma fis-samawati wa ma fil-ard, man zallazi yasyfa'u 'indahu illa bi'iznih, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bisyai'im min 'ilmihi illa bima sya', wasi'a kursiyyuhus-samawati wal-ard, wa la ya'uduhu hifzuhuma, wahuwal-'aliyyul-'azim.

Artinya: "Allah, tidak ada ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi-Nya tanpa seizin-Nya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha besar." (QS Al Baqarah: 255) 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/330/3156316/doa-6dzJ_large.jpg
Cara Mengamalkan Ayat Kursi agar Rezeki Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/614/2980571/viral-beredar-ayat-kursi-ukuran-sachet-untuk-ruqyah-m8Kh9A9j3P.jpg
Viral Beredar Ayat Kursi Ukuran Sachet untuk Ruqyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/16/614/2921482/surat-yasin-dan-ayat-kursi-lengkap-untuk-yasinan-malam-jumat-CdmAalCjgz.jpg
Surat Yasin dan Ayat Kursi Lengkap untuk Yasinan Malam Jumat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/618/2887924/doa-setelah-membaca-ayat-kursi-ydrPbnEgrj.jpg
Doa Setelah Membaca Ayat Kursi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/14/618/2882812/bacaan-ayat-kursi-arab-latin-terjemahan-indonesia-dan-inggris-TGS3lwrooj.jpg
Bacaan Ayat Kursi Arab, Latin, Terjemahan Indonesia dan Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/330/2878630/ini-manfaat-membaca-ayat-kursi-setelah-sholat-benarkah-dijamin-masuk-surga-3H8y3dAQ4j.jpg
Ini Manfaat Membaca Ayat Kursi Setelah Sholat, Benarkah Dijamin Masuk Surga?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement