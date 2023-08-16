Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa HUT Ke-78 RI Kemenag untuk Upacara 17 Agustus 2023

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |15:42 WIB
Bacaan Doa HUT Ke-78 RI Kemenag untuk Upacara 17 Agustus 2023
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

BACAAN doa HUT ke-78 Kemenag untuk upacara 17 Agustus 2023 lengkap beserta artinya akan diulas dalam artikel kali ini. Republik Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan pada 17 Agustus.

Dalam perayaan ini, masyarakat Indonesia memanjatkan doa untuk memajukan bangsa serta rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kemerdekaan.

Berikut bacaan doa HUT ke-78 RI Kementerian Agama untuk upacara 17 Agustus 2023:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ * حَمْدًا شَاكِرِينَ حَمْدًا يُوَافِي نِعْمَهُ وَيُكَافِي مَزِيْدَهُ * * يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلاَلِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ .

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa,

Dengan penuh kerendahan hati, kami seluruh bangsa Indonesia mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkaulah Sang Pencipta alam semesta ini, Engkau-lah Dzat yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pulalah yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, hanya kepada-Mu kami berserah diri dan memohon pertolongan.

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
