HOME MUSLIM DOA HARIAN

Asbabun Nuzul Ayat Kursi Surat Al Baqarah 255 Beserta Artinya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |07:20 WIB
Asbabun Nuzul Ayat Kursi Surat Al Baqarah 255 Beserta Artinya
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

ASBABUN nuzul Ayat Kursi Surat Al Baqarah 255 beserta artinya berikut ini sangat penting diketahui. Terdapat sejarah turunnya Ayat Kursi yang tertulis dalam kitab suci Alquran.

Salah satunya dalam Surat Al Baqarah ayat 255 yang menceritakan mengenai turunnya ayat paling agung dengan dinamakan Ayat Kursi.

Seperti diketahui, asbabun nuzul atau sebab diturunkannya Ayat Kursi terjadi saat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam sedang hijrah dari Kota Makkah menuju Madinah. Saat itu Nabi dan pengikutnya merasa khawatir dengan ancaman musuh yang akan menyerang mereka.

Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan Ayat Kursi untuk memberikan perlindungan dan kekuatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam beserta umatnya untuk menghadapi semua tantangan.

Oleh sebab itu, Ayat Kursi dianggap mampu memberikan perlindungan dan keberkahan bagi mereka yang membacanya secara rutin.

Halaman:
1 2
