Bolehkah Baca Ayat Kursi dalam Sholat? Ini Jawaban Lengkapnya

BOLEHKAH baca ayat kursi dalam sholat? Pertanyaan ini mungkin pernah terlintas di benak banyak Muslim. Pasalnya, Ayat Kursi memiliki banyak keutamaan yang berpengaruh pada kehidupan umat manusia.

Ayat Kursi yang terdapat dalam Surat Al Baqarah Ayat 255 ini kerap dibaca sebagai doa sehari-hari, termasuk saat sholat setelah Surat Al Fatihah.

Sebagaimana telah Okezone himpun, menurut Ma’alimut Tanzil, Al-Baghawy 8/257 kita diperbolehkan membaca ayat kursi setelah Al-Fatihah saat melaksanakan shalat fardhu karena keutaman firman Allah:

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ) المزمل:20)

Artinya: “Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran.” (Qs. Al-Muzammil: 20)

Maksudnya dari ayat diatas adalah di dalam shalat (Ma’alimut Tanzil, Al-Baghawy 8/257).

Dan keutamaan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam:

ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ

Artinya: “Kemudian bacalah Ummul Quran (Al-Fatihah) dan apa yang Allah kehendaki untuk kamu baca.” (HR.Abu Dawud dan ini adalah lafadz beliau, At-Tirmidzy, dari Rifa’ah bin Rafi’ radhiyallahu ‘anhu, dihasankan oleh At-Tirmidzy dan Syeikh Al-Albany)