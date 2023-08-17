Jadwal Sholat Hari Ini Jumat Berkah 18 Agustus 2023 M/1 Safar 1445 H

JADWAL sholat hari ini Jumat Berkah 18 Agustus 2023 Masehi/1 Safar 1445 Hijriah. Sangat membantu kaum Muslimin di Indonesia dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.
Berikut jadwal sholat dan imsakiyah hari ini untuk seluruh wilayah di Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura
Imsak: 04.14
Subuh: 04.24
Zuhur: 11.45
Asar: 15.04
Magrib: 17.46
Isya: 18.55
2. Denpasar
Imsak: 05.01
Subuh: 05.11
Zuhur: 12.27
Asar: 15.47
Magrib: 18.22
Isya: 19.32
3. Makassar
Imsak: 04.42
Subuh: 04.52
Zuhur: 12.10
Asar: 15.30
Magrib: 18.08
Isya: 19.18