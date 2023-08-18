Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Arti Ucapan Syafakallah untuk Laki-Laki dan Doa bagi Orang Sakit

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |19:00 WIB
Arti Ucapan Syafakallah untuk Laki-Laki dan Doa bagi Orang Sakit
Arti Ucapan Syafakaalah untuk Laki-laki (Foto:Freepik)
A
A
A

ARTI ucapan syafakallah untuk laki-laki mengandung doa untuk kesembuhan saat terkena penyakit. Sebagai informasi, kalimat Syafakallah sendiri diambil dari hadis sahih dan doa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam saat sedang mengunjungi seseorang yang sakit. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:

Allahumma rabban naas mudzhibal ba'si isyfi antasy-syaafii laa syafiya illaa anta syifaa'an laa yughaadiru saqoman

Artinya: "Ya Allah Wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembukanlah ia. (Hanya) Engkaulah yang dapat menyembuhkannya, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi." (HR Bukhari dan Muslim).

Berikut makna ucapan Syafakallah untuk Laki-Laki:

Syafakillah dan Syafakallah adalah bagian dari doa kesembuhan tersebut. Adapun tulisan lengkap dari doa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Untuk laki-laki:

Syafakallah syifaan ajilan, syifaan la yughadiru ba'dahu saqaman

Artinya: "Semoga Allah menyembuhkanmu secepatnya dengan kesembuhan yang tiada sakit selepasnya."

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178722//pemerintah-kUN2_large.jpg
Pramono Ingin Ada Wali Kota Perempuan di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177264//menopause-vVE7_large.jpg
Angkat Beban Jadi Olahraga Tepat saat Perempuan Menopause, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/618/3174426//ilustrasi-6qxz_large.jpg
Doa Bangun Tidur Pendek Lengkap dengan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173583//pemerintah-TUVd_large.jpg
Pemerintah Perkuat Peran Perempuan dalam Bidang HAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/614/3172265//menag_nasaruddin_umar-CeFn_large.jpg
Menag Ungkap Perempuan Punya Kedudukan Mulia Dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/629/3171180//perempuan-XwY3_large.jpg
Ciri-Ciri Perempuan dengan Daddy Issue, Sulit Percaya Orang Lain
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement