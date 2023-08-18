Arti Ucapan Syafakallah untuk Laki-Laki dan Doa bagi Orang Sakit

ARTI ucapan syafakallah untuk laki-laki mengandung doa untuk kesembuhan saat terkena penyakit. Sebagai informasi, kalimat Syafakallah sendiri diambil dari hadis sahih dan doa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam saat sedang mengunjungi seseorang yang sakit. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:

Allahumma rabban naas mudzhibal ba'si isyfi antasy-syaafii laa syafiya illaa anta syifaa'an laa yughaadiru saqoman

Artinya: "Ya Allah Wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembukanlah ia. (Hanya) Engkaulah yang dapat menyembuhkannya, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi." (HR Bukhari dan Muslim).

Berikut makna ucapan Syafakallah untuk Laki-Laki:

Syafakillah dan Syafakallah adalah bagian dari doa kesembuhan tersebut. Adapun tulisan lengkap dari doa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Untuk laki-laki:

Syafakallah syifaan ajilan, syifaan la yughadiru ba'dahu saqaman

Artinya: "Semoga Allah menyembuhkanmu secepatnya dengan kesembuhan yang tiada sakit selepasnya."