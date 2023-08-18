Tafsir Ayat Kursi Gus Baha

TAFSIR Ayat Kursi Gus Baha ini bisa dijadikan sebagai referensi dalam memahami Kalamullah tersebut. Ayat Kursi merupakan salah satu ayat dalam kitab suci Al Quran yang memiliki keutamaan.

Karena memiliki keutamaan, kaum Muslim kerap menjadikan ayat ini untuk mengusir gangguan makhluk halus atau setan. Karena jika dikaji lebih lanjut, Ayat Kursi atau ayat ke 255 di surat Al Baqarah ini memang memiliki kandungan makna yang lebih agung.

KH Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha mencoba menjelaskannya lebih lanjut. Begini tafsir Ayat Kursi menurut Gus Baha dilansir dari kanal Youtube SANTRI GAYENG, Jumat (18/8/2023), untuk dapat kita resapi maknanya bersama.

Ayat Kursi

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ەۚ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌۗ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاۤءَۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَاۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

Artinya: “Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Maha hidup, Yang terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar.”