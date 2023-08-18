Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Apakah Sah Sholat Subuh Tanpa Membaca Doa Qunut?

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |11:10 WIB
Apakah Sah Sholat Subuh Tanpa Membaca Doa Qunut?
Ilustrasi doa qunut subuh. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

APAKAH sah Sholat Subuh tanpa membaca doa qunut? Simak jawaban lengkapnya berikut ini. Sangat penting diketahui setiap Muslim.

Dilansir nu.or.id, dalam Mazhab Syafi'i, doa qunut tergolong sebagai sunnah ab'ad, yakni suatu kesunnahan yang ketika tidak dilakukan maka tidak sampai membatalkan sholat, tapi dianjurkan menggantinya dengan sujud sahwi.

Ilustrasi doa qunut. (Foto: Istimewa/Sindonews)

Hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah tatkala menjelaskan tentang sujud sahwi:

الشافعية قالوا : تنحصر أسباب سجود السهو في ستة أمور : الأول : أن يترك الإمام أو المنفرد سنة مؤكدة وهي التي يعبر عنها بالأبعاض وذلك كالتشهد الأول والقنوت

"Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sebab-sebab sujud sahwi teringkas dalam enam perkara. Pertama, ketika imam atau orang yang salat sendirian meninggalkan sunnah muakkad yang biasa diungkapkan dengan sunnah ab'ad. Sunnah-sunnah ini seperti halnya Tasyahud Awal dan Qunut." (Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah, juz 1, halaman 704) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/621/3006701/bacaan-qunut-nazilah-lengkap-waktu-mengamalkannya-St8SUjOFhj.jpg
Bacaan Qunut Nazilah Lengkap Waktu Mengamalkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/616/2991489/doa-qunut-panjang-sholat-witir-untuk-10-hari-terakhir-ramadhan-zeVy881wCz.jpg
Doa Qunut Panjang Sholat Witir untuk 10 Hari Terakhir Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/618/2948884/inilah-bacaan-pengganti-doa-qunut-jika-tidak-hafal-EIal7yLtQu.jpg
Inilah Bacaan Pengganti Doa Qunut jika Tidak Hafal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/18/618/2903453/lafadz-qunut-nazilah-untuk-mendoakan-palestina-DpW1vAArbS.jpg
Lafadz Qunut Nazilah untuk Mendoakan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/13/618/2882541/doa-qunut-dibaca-saat-apa-ini-jawaban-lengkapnya-8RwdX9Mfhx.jpg
Doa Qunut Dibaca saat Apa? Ini Jawaban Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/25/618/2871084/doa-qunut-subuh-arab-terjemahan-inggris-dan-indonesia-4rGQKzXxRm.jpg
Doa Qunut Subuh: Arab, Terjemahan Inggris, dan Indonesia
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement