Apakah Sah Sholat Subuh Tanpa Membaca Doa Qunut?

APAKAH sah Sholat Subuh tanpa membaca doa qunut? Simak jawaban lengkapnya berikut ini. Sangat penting diketahui setiap Muslim.

Dilansir nu.or.id, dalam Mazhab Syafi'i, doa qunut tergolong sebagai sunnah ab'ad, yakni suatu kesunnahan yang ketika tidak dilakukan maka tidak sampai membatalkan sholat, tapi dianjurkan menggantinya dengan sujud sahwi.

Hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah tatkala menjelaskan tentang sujud sahwi:

الشافعية قالوا : تنحصر أسباب سجود السهو في ستة أمور : الأول : أن يترك الإمام أو المنفرد سنة مؤكدة وهي التي يعبر عنها بالأبعاض وذلك كالتشهد الأول والقنوت

"Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sebab-sebab sujud sahwi teringkas dalam enam perkara. Pertama, ketika imam atau orang yang salat sendirian meninggalkan sunnah muakkad yang biasa diungkapkan dengan sunnah ab'ad. Sunnah-sunnah ini seperti halnya Tasyahud Awal dan Qunut." (Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah, juz 1, halaman 704)