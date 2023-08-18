Surat Alquran Apa yang Harus Dibaca Sebelum Tidur?

SURAT Alquran apa yang harus dibaca sebelum tidur? Banyak keutamaan dari membaca surat-surat Alquran ini, di antaranya meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat tidur lebih nyenyak, mencegah mimpi buruk, hingga terhindar dari segala gangguan setan.

Dikutip dari Muslim.or.id, dai muda asal Yogyakarta Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan hendaknya kaum Muslimin membaca surat Alquran yakni Ayat Kursi yang merupakan Surat Al Baqarah Ayat 255, kemudian Surat Al Ikhlas, Al Falaq, dan An-Naas sebelum tidur.

BACA JUGA: Tafsir Ayat Kursi Gus Baha

Hal itu berdasarkan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Dalam riwayat dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

وَكَّلَنِى رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ ، فَأَتَانِى آتٍ ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِىِّ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ . فَقَالَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – « صَدَقَكَ وَهْوَ كَذُوبٌ ، ذَاكَ شَيْطَانٌ »

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadhan kemudian ada orang yang datang mencuri makanan namun aku merebutnya kembali, lalu aku katakan, "Aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam." Lalu Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu menceritakan suatu hadits berkenaan masalah ini. Selanjutnya orang yang datang kepadanya tadi berkata, "Jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah Ayat Kursi karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi." Maka Nabi Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda, "Benar apa yang dikatakannya padahal dia itu pendusta. Dia itu setan." (HR Bukhari nomor 3275)