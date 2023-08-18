Ladeni Tantangan Aneh Raja, Abu Nawas Sanggupi Ambil Mahkota di Surga

CERITA lucu Abu Nawas kali ini bermula ketika Baginda Raja tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat jelata. Dia ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapa pun agar lebih leluasa bergerak.

Baginda Raja ingin blusukan secara rahasia, tanpa gembar-gembor, karena ini bukan pencitraan. Setelah yakin tidak akan ada seorang pun yang mengenalinya, Baginda Raja pun mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana layaknya seperti rakyat jelata.

Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda Raja mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. la bertanya kepada ulama itu.

"Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya, tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" kayanya, seperti dikutip dari Kalam Sindonews, Sabtu (19/8/2023).