HOME MUSLIM HIJABERS

Gunakan OOTD Hijab Colorful, Selebgram Shirin Al Athruz Tampil Cantik Ceria

Alifah Mulyani , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |13:24 WIB
Gunakan OOTD Hijab Colorful, Selebgram Shirin Al Athruz Tampil Cantik Ceria
OOTD hijab selebgram Shirin Al Athrus. (Foto: Instagram @shireeenz)
A
A
A

SHIRIN Al Athrus dikenal sebagai selebgram yang kerap membagikan outfit of the day (OOTD) dengan padu padan hijab. Gayanya pun kerap menjadi inspirasi banyak hijaber.

Selanin sebagai selebgram, gadis cantik kelahiran 21 September 2001 ini juga seorang model. Shirin Al Athrus identik dengan busana hijab yang berbeda dari wanita seumurannya.

Shirin Al Athrus. (Foto: Instagram @shireeenz)

Lewat foto-foto yang diunggah di akun Instagram @shireeenz, Shirin Al Athrus terlihat pandai memadupadankan outfit dengan beragam warna.

Seperti salah satu posting-an yang beberapa waktu lalu diunggah. Dia terlihat mengenakan gaya hijab yang berwarna.

"Me and my colorful outfits against the world," tulis Shirin Al Athrus dalam unggahannya tersebut. 

