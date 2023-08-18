Doa Qunut Nazilah Lengkap Bacaan Arab, Latin, dan Terjemahannya

DOA qunut nazilah lengkap bacaan Arab, latin, dan terjemahannya. Doa qunut nazilah diamalkan sebelum sujud pada rakaat terakhir sholat wajib yang lima waktu.

Biasanya doa qunut nazilah dibaca ketika umat Islam menghadapi persoalan keamanan, pertanian, bencana alam, bencana kemanusiaan, dan lain sebagainya.

Doa qunut nazilah pernah diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam selama sebulan ketika kehilangan para sahabatnya di Bi'r Mu'anah.

Ada beberapa doa qunut nazilah yang dibaca oleh sahabat Nabi, seperti dari Umar dan Ibnu Umar Radhiyallahu anhu berikut ini, sebagaimana telah Okezone himpun:

Doa Qunut Nazilah 1

اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَسْتَهْدِيكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ نَشْكُرَكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَنَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَك وَنَخْشَى عَذَابَكَ إنَّ عَذَابَك الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ

Arab latin: Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk, wa nastahdika wa nu'minu bik wa natawakkalu alaik, wa nutsni alaikal khaira kullahu nasykuruka wa la nakfuruk, wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu, wa laka nushalli wa nasjud, wa ilaika nas'a wa nahfid, narju rahmataka wa nakhsya adzabak, inna adzabakal jidda bil kuffari mulhaq.

Artinya: "Tuhan kami, kami memohon bantuan-Mu, meminta ampunan-Mu, mengharap petunjuk-Mu, beriman kepada-Mu, bertawakkal kepada-Mu, memuji-Mu, bersyukur dan tidak mengingkari atas semua kebaikan-Mu, dan kami menarik diri serta meninggalkan mereka yang mendurhakai-Mu. Tuhan kami, hanya Kau yang kami sembah, hanya kepada-Mu kami hadapkan shalat ini dan bersujud, hanya kepada-Mu kami berjalan dan berlari. Kami mengaharapkan rahmat-Mu. Kami takut pada siksa-Mu karena siksa-Mu yang keras itu akan menimpa orang-orang kafir."