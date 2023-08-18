Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Arti Ucapan Syafakillah untuk Perempuan yang Sedang Sakit

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |13:55 WIB
Arti Ucapan Syafakillah untuk Perempuan yang Sedang Sakit
Ucapan Syafakillah (Foto:Freepik)
A
A
A

ARTI ucapan syafakillah untuk perempuan yang sedang sakit sangat penting diketahui setiap Muslim.

Dalam ajaran Islam sendiri menjenguk dan mendoakan orang yang tengah sakit hukumnya sunnah. Hal ini didasarkan dari anjuran Rasulullah SAW yang semasa hidup sering mendoakan orang-orang yang tengah sakit.

Lantas, apa arti ucapan Syafakillah untuk perempuan?

Melansir dari berbagai sumber,syafakillah merupakan doa untuk meminta kesembuhan kepada orang yang sedang sakit dan ditujukan untuk perempuan. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata ini memiliki arti “Semoga Allah menyembuhkanmu”.

Melansir dari NU Online, Rasulullah SAW membacakan doa berikut ketika menjenguk Salman Al-Farisi RA sebagaimana riwayat Ibnu Sunni:

شَفَى اللهُ سَقَمَكَ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَعَافَاكَ فِي دِيْنِكَ وَجِسْمِكَ إِلَى مُدَّةِ أَجَلِكَ

Syafākallāhu saqamaka, wa ghafara dzanbaka, wa ‘āfāka fī dīnika wa jismika ilā muddati ajalika.

Artinya, “Wahai (sebut nama orang yang sakit), semoga Allah menyembuhkanmu, mengampuni dosamu, dan mengafiatkanmu dalam hal agama serta fisikmu sepanjang usia,” (Lihat Imam An-Nawawi, Al-Adzkar, [Damaskus: Darul Mallah, 1971 M/1391 H], halaman 115).

Halaman:
1 2 3
